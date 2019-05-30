أبرز 7 أرقام فى موازنة دار الإفتاء بالعام الجديد وتوصيات "تشريعية النواب"

كتبت : نور على – نورا فخرى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للعام المالى 2019/2020، مع التوصية بزيادتها بنسبة 15% عن العام المالى الجارى 2018/2019، لاسيما وأن الزيادة المقررة فى تقديرات الموازنة الجديدة نحو 5%.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 ارقام فى مشروع موازنة العام الجديد كالآتى:

1 - بلغت جملة بمشروع موازنة دار الإفتاء المصرية خلال العام الجديد 136 مليون جنيه و10 آلاف مقابل 117 مليونا و510 آلاف جنيه بزيادة نحو 19 مليون جنيه.

2 - قيمة مخصصات (الأجور وتعويضات العاملين) قدرت بنحو 55 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه العام الجارى.

3 - قيمة مخصصات (شراء السلع والخدمات) نحو 25 مليون جنيه مقابل 22 مليونا و500 ألف جنيه العام الجارى.

4 - قيمة مخصصات (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 6 ملايين مقابل 5 ملايين العام الجارى.

5 - 10 آلاف جنيه قيمة مخصصات (المصروفات الأخرى) مقابل ذات القيمة بالعام الجارى.

6 - قدرت جملة الإيرادات بنحو 480 ألف جنيه مقابل 379 ألف جنيه بالعام الجارى.

7 - قيمة العجز الممول من الخزانة العامة يقدر بنحو 135 مليونا و530 ألف جنيه مقابل 117 مليونا و510 آلف جنيه العام الجارى.