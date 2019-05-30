آخرها كوبري تحيا مصر.. أرقام مصرية في موسوعة "جينيس العالمية

قدمت مصر على مر أعوام مختلفة، عددا من الأرقام القياسية بموسوعة "جينيس" العالمية، ومؤخرًا دخلت شركة "المقاولون العرب" للموسوعة بتسجيل كوبرى تحيا مصر كأعرض كوبري مُلجم.

لم يكن الكوبري الأول للدخول في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، حيث شاركت مصر بالعديد من الأنشطة الأخرى التي تنوعت بين المستويات الفردية والجماهيرية، ومن أبرزها:

كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج

أحدث الأرقام المصرية القياسية بموسوعة جينيس كأعرض كوبرى ملجم فى العالم بـ67.36 متر

الفنان التشكيلي طه القرني

دخل موسوعة جينيس كصاحب أكبر جدارية نوعية في العالم

بلغ طول الجدارية 23 مترًا

الدكتور مجدي يعقوب

دخل جينيس بعد إجرائه 100 عملية قلب في عام واحد فقط

المغامر هشام نسيم

دخل موسوعة جينيس ثلاث مرات

اجتاز الصحراء الغربية بسيارته في 13 ساعة و33 دقيقة

سجل رقمًا ثانيًا في عبور بحر الرمال في 5:30 ساعة

تخطى هضبة الجلف الكبير في 5 ساعات و7 دقائق

في 2012 دخلت مصر موسوعة "جينيس" بأكبر قطعة جبن رومي

وصل وزنها إلى 110 كيلوجرامات

سجلت مصر أكبر طبق كشري في العالم

بلغ وزن الطبق 8 أطنان تقريبًا

فى 2015 حطمت مصر رقمًا قياسيًا

بأطول مائدة طعام في العالم حيث بلغ طولها 4.303 كيلومتر

وفي مارس من العام نفسه دخلت مصر جينيس بطبق جديد

حيث قدمت أكبر طبق فول في العالم

وبلغت مساحته 100 متر مربع ووصل وزنه لـ 5 أطنان

تعتزم مصر دخول الموسوعة مجددا فى الاول من يونيو بتنظيم شركة العاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار في العالم بطول 3 ألاف متر، وبحضور ومشاركة نحو 7 ألاف مشارك في وجود ممثلين من جينيس.