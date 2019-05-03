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‏‫تأكيداً لـ"اليوم السابع".. رئيس البنك الدولى يزور القاهرة غدا

الجمعة، 03 مايو 2019 04:57 م
‏‫تأكيداً لـ"اليوم السابع".. رئيس البنك الدولى يزور القاهرة غدا ديفيد مالباس
كتب عبد الحليم سالم
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تأكيدا لما نشره اليوم السابع يوم 6 إبريل الماضى، سيزور ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى القاهرة غداً السبت.
 
وبحسب برنامج زيارة رئيس البنك الدولى للقاهرة، فإنه سيعلن فى اجتماع مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى غدا السبت، عن مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعقبها جولة بمركز خدمات المستثمرين ومركز فكرتك شركتك، ثم سيسافر إلى أسوان لتفقد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو المشروع الأهم عالميا من بين مشروعات البنك الدولى.
 
 

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