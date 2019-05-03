وزير الداخلية يكرم 8 لاعبين باتحاد الشرطة لحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية

كتب محمود عبد الراضي

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية بتكريم ثمانية لاعبين ومدربيهم بإتحاد الشرطة الرياضى لإحرازهم عدد من الميداليات الذهبية والفضية فى بطولتى أفريقيا للمصارعة وفزاع الدولية لرفع الأثقال للمعاقين اللاعبين ومدربيهم على ما بذلوه فى تقديم مستويات موفقة بالبطولتين.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير جهود أبنائها فى كافة المجالات والتى من بينها المجال الرياضى، فقد شارك إتحاد الشرطة الرياضى بعدد من لاعبيه ضمن بعثة المنتخب القومى المصرى فى بطولتى أفريقيا للمصارعة، وفزاع الدولية لرفع الأثقال للمعاقين، وفوز ثمانية من لاعبى إتحاد الشرطة بمراكز متقدمة فى البطولتين، وإحرازهم عدد من الميداليات "ذهبية – فضية".