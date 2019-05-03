وزير التنمية المحلية: تدريب 5 آلاف من العاملين فى المحليات بمركز سقارة

كتب على عبد الرحمن

يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة الخطة التدريبية للعام 2018/2019 الأسبوع المقبل، وذلك بتنظيم 4 دورات تدريبية فى مجالات برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق وتنمية مهارات مديرى مكاتب المتابعة بالوحدات المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن الخطة التدريبية للعام 2018/2019 نفذت أكثر من 140 دورة تدريبية وورشة عمل بمعدل 4 دورات أسبوعياً واستفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب، مشيراً إلى أن العام التدريبى الجديد سيشهد زيادة فى عدد المتدربين ليصل إلى 8 آلاف متدرب وزيادة فى عدد الدورات بنسبة 60% عن العام التدريبى الحالى وذلك لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شعراوى، أن إعداد الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة يعتمد على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة فى العمل بالإضافة الى رؤية الوزارة لضرورة تأهيل بعض الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وأشار شعراوى، إلى أن الخطة التدريبية الجديدة 2019/2020 تستهدف تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية، كما تستهدف زيادة فى عدد الدورات وورش العمل ذات العائد المستقبلى على منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال التدريب الموجه لإدارات التدريب والموارد البشرية وزيادة ايضاً عدد دورات إعداد المتدربين TOT وتدريب القيادات فى المحافظات، لافتاً الى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة بتنفيذ دورات تدريب متخصصة للمرشحين لشغل المناصب القيادية التنفيذية بالمحافظات قبل اختيار الأنسب منهم لشغل الوظيفية .

وأكد وزير التنمية المحلية، انه بناء على رغبة العاملين بالمحافظات سوف تستحدث الوزارة نظاماً للتقدم لتلك الدورات لضمان الشفافية حيث سيتم التقديم من خلال الانترنت وموقع الوزارة أو مركز التنمية المحلية بسقارة لاختيار الأنسب.