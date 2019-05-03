video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية: تدريب 5 آلاف من العاملين فى المحليات بمركز سقارة

الجمعة، 03 مايو 2019 08:55 ص
وزير التنمية المحلية: تدريب 5 آلاف من العاملين فى المحليات بمركز سقارة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال جولته بمركز سقارة
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة الخطة التدريبية للعام 2018/2019 الأسبوع المقبل، وذلك بتنظيم 4 دورات تدريبية فى مجالات برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق وتنمية مهارات مديرى مكاتب المتابعة بالوحدات المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن الخطة التدريبية للعام 2018/2019 نفذت أكثر من 140 دورة تدريبية وورشة عمل بمعدل 4 دورات أسبوعياً واستفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب، مشيراً إلى أن العام التدريبى الجديد سيشهد زيادة فى عدد المتدربين ليصل إلى 8 آلاف متدرب وزيادة فى عدد الدورات بنسبة 60% عن العام التدريبى الحالى وذلك لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شعراوى، أن إعداد الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة يعتمد على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة فى العمل بالإضافة الى رؤية الوزارة لضرورة تأهيل بعض الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وأشار شعراوى، إلى أن الخطة التدريبية الجديدة 2019/2020 تستهدف تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية، كما تستهدف زيادة فى عدد الدورات وورش العمل ذات العائد المستقبلى على منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال التدريب الموجه لإدارات التدريب والموارد البشرية وزيادة ايضاً عدد دورات إعداد المتدربين TOT وتدريب القيادات فى المحافظات، لافتاً الى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة بتنفيذ دورات تدريب متخصصة للمرشحين لشغل المناصب القيادية التنفيذية بالمحافظات قبل اختيار الأنسب منهم لشغل الوظيفية .

وأكد وزير التنمية المحلية، انه بناء على رغبة العاملين بالمحافظات سوف تستحدث الوزارة نظاماً للتقدم لتلك الدورات لضمان الشفافية حيث سيتم التقديم من خلال الانترنت وموقع الوزارة أو مركز التنمية المحلية بسقارة لاختيار الأنسب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

8 إجراءات لوزارة التنمية المحلية لضبط المحاجر.. أبرزها تفعيل الشباك الواحد

التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لخريجى دورات قادة المستقبل فى المحافظات

التنميه المحليه

مركز سقاره للتنميه المحليه

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار التنميه المحليه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة