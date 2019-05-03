وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لأطفال المدرسة اليابانية بطور سيناء يشاركون فى تحضير شنط رمضان.

وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، "انظروا إلى أطفال المدرسة اليابانية فى طور سيناء "كى جي" يشاركون فى تحضير شنط رمضان أكيد فيها حاجة حلوة".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها الرسمى الأربعاء الماضى إلكترونيا وتستمر حتى 15 مايو الجارى.