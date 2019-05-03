وزير التعليم يعلن عن استمارة إلكترونية لتأكيد بيانات طلاب أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه عن التقدم إلكترونياً لامتحان الصف الأول الثانوى فقد أعدت الوزارة استمارة إلكترونية على الرابط التالي:

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، أنه قد وصلتنا أسئلة كثيرة عن هذه الاستمارة وأود هنا توضيح الهدف منها وهو تقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم: هذه الاستمارة مصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات القادمة وكذلك للتواصل مع الطالب وولي الأمر مباشرة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب قائلا : أدعو كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى لأن يملأوا هذه الاستمارة لضبط دقة البيانات وحل أى مشاكل قد تمروا بها".

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى إلكترونيا.