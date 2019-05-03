وزير الاتصالات: عقد شراكات عالمية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تطوير العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى يأتى على رأس أولويات الدولة، وذلك من خلال العمل على بناء قدرات الشباب وتطوير المهارات الرقمية؛ موضحا دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منظومة متكاملة تشمل التدريب، ودعم الابتكار والإبداع، فضلا عن تنفيذ المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل متميزة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء مشاركته فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور أكثر من 600 مشارك من 20 بلد.



وزير الاتصالات خلال مشاركته فى الدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربى

شارك فى فعاليات الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولى والتنمية فى البرلمان الألمانى، ورؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان؛ وأدار الجلسة الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمى، حيث يتم السعى نحو عقد شراكات عالمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال 3 إلى 5 سنوات، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب، ومن أبرزها تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجى فى الجامعات وتوفير البرامج التدريبية المختلفة التى تهدف إلى صقل مهارات الشباب فى المجالات المطلوبة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتخصصة.

وأضاف طلعت، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، كما تسعى الحكومة إلى دعم أنشطة البحوث والتطوير حيث يتم تنفيذ مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يتم العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية؛ مشيرا إلى أن هناك فرص عظيمة لتعزيز التعاون العربى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات بناء القدرات ودعم التعاون المشترك فى الأسواق العربية للشركات العاملة فى هذا المجال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



عمرو طلعت وزير الاتصالات

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات العاملة فى مصر فى الخدمات ذات القيمة المضافة ومنها مجال البحوث والتطوير وتصميم الالكترونيات والبرمجيات المدمجة؛ مستعرضا الفرص الواعدة للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص فى مجال صناعة الإلكترونيات حيث يتم العمل على توطين هذه الصناعة من خلال تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممر رقمى عالمى، وذلك إلى جانب تحقيق مصر تقدما ملحوظاً فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة خدمات التعهيد العالمية نظراً لتوافر كافة المزايا التنافسية فى هذا المجال والتى تجعلها من المقاصد الرئيسية والمفضلة للاستثمارات العالمية فى هذا المجال.

وأضاف طلعت، أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ومن خلال شراكات محلية وعالمية لتحقيق التحول الرقمى بهدف ترشيد موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا على سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية وآمنة داعمة لعمليات التحول الرقمي، ومنتشرة فى ربوع الوطن، والعمل على تعزيز مفاهيم الشمول المالى ودمج الحلول الرقمية والترويج لها وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.