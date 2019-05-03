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وزيرة الصحة : 6 حالات فقط بالمستشفيات وإسعاف 45 مصاب فى حريق حى الموسكى

الجمعة، 03 مايو 2019 08:18 م
وزيرة الصحة : 6 حالات فقط بالمستشفيات وإسعاف 45 مصاب فى حريق حى الموسكى حريق الموسكى
كتب وليد عبد السلام
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الإستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق فى محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من ربعة طوابق، بشارع اليهود، بحى الموسكى ، بمحافظة القاهرة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزيرة كلفت الدكتور شريف وديع  ،  مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبى إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
 
وكشف مجاهد ، عن نشر 20 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 أخرين منهم 19 إلى مستشفى احمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، لافتا إلى أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما يتبقى 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر، 4 منهم من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة يعانوا من اختناقات، فيما يتبقى حالتين واحدة تعانى من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور.
 
وأشار مجاهد، إلى أن المستشفيات ومراكز الحروق التى وجهت الوزيرة برفع درجة الإستعداد بها هى معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم  المصريين، وشبرا العام، حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالاضافة الى 40 آخرين رعاية حروق، كما تم دعم تلك المستشفيات بادوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما، كمخزون استراتيجى اضافى.
 
 
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن إصابة 15 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من اربعة طوابق، بشارع اليهود، بحى الموسكى .
 

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