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مقتل "والى تلعفر" فى تنظيم داعش الإرهابى بالعراق

الجمعة، 03 مايو 2019 05:00 ص
مقتل "والى تلعفر" فى تنظيم داعش الإرهابى بالعراق جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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أعلن الحشد الشعبى العراقى، الخميس، مقتل ما يعرف بـ"والى تلعفر" بتنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء تلعفر.

وقال إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى تابعة للحشد الشعبى نفذت كمينا محكما شمال ناحية العياضية شمال قضاء تلعفر قضت خلاله على ما يعرف بوالى تلعفر فى "داعش" يدعى وحيد أمنية مع مرافقه الشخصي.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن - بين فترة وأخرى - عن مقتل واعتقال العديد من عناصر وقياديى تنظيم "داعش" فى المناطق التى كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

 


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