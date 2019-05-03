ماس كهربائى بمحل عطور وراء حريق الموسكى.. والإطفاء تحاصر النيران (صور)

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن ماس كهربائى داخل محل عطور تسبب فى نشوب حريق بمنطقة الموسكى، وامتدت النيران لمحلات مفروشات وملابس، وتم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والتى دفعت بسيارات الإطفاء، وتم منع خطر امتداد الحريق لعشرات المحلات المجاورة لها.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى محلات فى الموسكى، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.