لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على نصائح التعليم قبل امتحان مايو × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التطوير فى الثانوى العام فى طريق التعلم والامتحانات، موضحا أن الوزارة تعمل من أجل تغيير طرق التعلم، موجها رسائل لطلاب الصف الأول الثانوى استعدادا للامتحانات، اليوم السابع يرصدها فى 10 نقاط.



1- التطوير فى نظام الامتحانات وليس فى الشبكات.

2- على الطلاب أن يفكروا فى النماذج الاسترشادية للامتحانات الموجودة على موقع الوزارة.

3- يحاولوا التمكن من مخرجات التعلم بدون حفظ إجابات نموذجية إذ أن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

4- لا داعى لأى قلق بخصوص الامتحان لأنه سوف يكون بين أيديكم سواءً كان هذا إلكترونياً أم ورقياً، ولن يتضرر طالب واحد من وسيلة توصيل الامتحان.

5- تتضافر جهودنا من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور لمساعدة أبنائنا على التأقلم مع التطوير.

6- لا تفكروا فى تابلت أو شبكات أو شريحة الامتحان سيكون معكم فى كل لجنة إلكترونياً أو غير ذلك.

7- الامتحان مجرد خطوة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى وقد راعينا الأزمنة وصعوبة الكتابة بالقلم على التابلت وملاحظاتكم بعد امتحان مارس.

8- تمت مراعاة موقف طلاب المنازل والمستشفيات والسجون والخدمات.

9- الموضوع بسيط فعلاً وكل الحالة المحيطة ما هى إلى "فقاعة من الهلع اللامنطقى" يغذيها من يتضرر من التطوير.

10- التطوير لكم ومن أجل ضمان مستقبل عظيم لكم ولمصر على أيديكم.