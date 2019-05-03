كل ما تريد معرفته عن مشروعات الطاقة الممولة من البنك الدولى فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أشاد خبراء ومسؤولى البنك الدولى بمشروع بنبان للطاقة الشمسية فى اسوان وهو المشروع الذى تم اختياره أفضل مشروع للبنك الدولى فى العالم.

تعرف على المشروعات التى يمولها البنك الدولى فى مجال الطاقة.

١ تم تمويل مشروع بنبان بـ٢ مليار دولار ، بواسطة ١٥ مستثمر رئيسى.

٢ مؤسسة التمويل الدولية خصصت استثمارات بلغت قيمتها 653 مليون دولار ، للمساهمة فى إنشاء محطة " بنبان للطاقة الشمسية".

٣ يخدم المشروع ٣٥٠ الف مواطن فى محافظات الصعيد.

‏‫٤ تساهم مجموعة البنك الدولى فى دعم مصر فى مجال الطاقة بقيمة 1.8 مليار دولار .

٥ من أبرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار.

٦ مشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار.

٧ ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار.