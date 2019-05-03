فيديو وصور.. تصاعد ألسنة اللهب مرة آخرى بحريق الموسكى.. والدفع بسيارات إطفاء هيدروليك

كتب عبد الله محمود _ تصوير حسين طلال

لا زالت قوات الحماية المدنية، تحاول السيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم بأحد العقارات بحارة اليهود بمنطقة الموسكى، بسبب ماس كهربائي نتيجة الضغط العالى بأحد أجهزة التكييف داخل محل للعطور، حيث تزايدت ألسنة اللهب بشكل كبير ، بعد أن كادت قوات الحماية المدنية أن تسيطر على جزء كبير من الحريق، إلا أن النيران نشبت مرة آخرى أثناء عملية التبريد، مما دفع الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء الهايدرولك للسيطرة على الحريق مرة آخرى وإخماده النيران.

فيما قامت أيضا وزارة الصحة، بالدفع بعشرات سيارات الإسعاف لإنقاذ وإسعاف المصابين بحالات اختناق أو حروق، ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.