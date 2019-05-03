video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 07:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو جراف.. 6 طرق تتبعها الدولة توفر 12 مليار جنيه لتنفيذ 616 ألف مشروع

الجمعة، 03 مايو 2019 06:00 ص
فيديو جراف.. 6 طرق تتبعها الدولة توفر 12 مليار جنيه لتنفيذ 616 ألف مشروع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
تعتزم الحكومة المصرية توفير 12 مليار جنيه يستفيد منها 616 ألف مشروعا صغيرا ومتوسطا ومتناهى الصغر، خلال خطتها للتنمية المستدامة فى مجال التشغيل للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل.
 
 
تستهدف الدولة توفير ذلك التمويل، من خلال 6 طرق ومبادرات، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط فى "فيديو جراف" لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
 
تتمثل الطرق والمبادرات التى تنوى الحكومة المصرية توفير تمويل 12 مليار جنيه من خلالها، العام المالى المقبل ضمن خطتها فى الموازنة الجديدة للتنمية المستدامة بمجال التشغيل، فى التالى:
 
 
1- مبادرة البنك المركزى للشمول المالى.

2- إتاحة الائتمان بشروط ميسرة.

3- تعزيز دور هيئة الرقابة المالية فى توفير التمويل متناهى الصغر وخدمات التأجير التمويلى.

4- تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى منح القروض وتوفير الدعم الفنى للمشروعات.

5- القروض الخاصة ببرنامج التنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك" المقدم من وزارة التنمية المحلية.

6- مساهمات المجتمع المدنى فى توفير فرص عمل مدرة للدخل فى المجتمعات الريفية وللمرأة المعيلة.

 
 
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها فى كل المجالات خلال العام المالى الجديد 19/2020، الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13% لـ8.9% كأقل مستوى منذ 10 سنوات

وزيرة التخطيط: منظومة المتابعة المميكنة ستحدث نقلة فى كفاءة الإنفاق الحكومى وتوزيع الاستثمارات

وزارة التخطيط تدشن الشبكة الأفريقية لمعاهد تنمية مهارات الموظفين الحكوميين

وزارة التخطيط

مستهدفات الدولة

خدمات التشغيل

المشروعات الصغيرة

جهاز المشروعات

المشروعات المتوسطة

الشمول المالى

البرلمان

العام المالى الجديد

التنمية المستدامة

الموازنة الجديدة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة