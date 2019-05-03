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فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

الجمعة، 03 مايو 2019 01:23 م
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لأعضائها، فى الانعقاد الثالث لها، المقرر لها اليوم الجمعة، وذلك بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بالأزبكية.
 
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، التصديق على محاضر الجمعيات العمومية السابقة العادية، وغير العادية، ومناقشة اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات جديد.
 
 
كما تناقش الجمعية العمومية المقترح المُقدم من لجنة التكافل بتعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعى، وتنمية موارد الصندوق، وما يستجد من أعمال.
 
 
 

 


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نقابة اطباء الاسنان




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