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عاطل يقتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالغربية

الجمعة، 03 مايو 2019 08:47 م
عاطل يقتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أقدم عاطل على قتل صديقه بطعنه بسلاح ابيض واصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته فى الحال، بسبب خلافات سابقه بينهما، وتم ضبط المتهم واقتياده لمركز شرطة السنطة.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد احمد برج مأمور مركز السنطة بنشوب مشاجره بقريه السنطه البلد، انتقل الرائد محمد الدهراوي رئيس المباحث لمكان الحادث، وتبين مقتل  "أيمن. ض" 40 سنة إثر اصابته بجرح نافذ بالصدر، وتوصلت التحريات الى ان مرتكب الواقعة صديق المتهم، بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتولت النيابه العامه التحقيق.
 
 
 
 

 


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