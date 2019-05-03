ضبط مسئولين بالزقازيق مكنوا مواطنا من بناء برج سكني دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة من مسئولى المحليات بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" إضراراً بالمال العام .

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الإدارات بمجلس مركز ومدينة الزقازيق مع بعض المواطنين ، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" ، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات قيام (فنى شئون هندسية - مهندسة - مدير بإحدى الإدارت بمجلس مركز ومدينة الزقازيق) جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية.. بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وتمكينه من بناء برج سكنى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.