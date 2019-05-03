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ضبط مسئولين بالزقازيق مكنوا مواطنا من بناء برج سكني دون ترخيص

الجمعة، 03 مايو 2019 02:36 م
ضبط مسئولين بالزقازيق مكنوا مواطنا من بناء برج سكني دون ترخيص فساد محليات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في  ضبط ثلاثة من مسئولى المحليات بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" إضراراً بالمال العام .

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الإدارات بمجلس مركز ومدينة الزقازيق مع بعض المواطنين ، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" ، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات قيام (فنى شئون هندسية - مهندسة - مدير بإحدى الإدارت بمجلس مركز ومدينة الزقازيق) جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية.. بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وتمكينه من بناء برج سكنى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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