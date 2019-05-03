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ضبط شقيقين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما براس البر

الجمعة، 03 مايو 2019 03:38 م
ضبط شقيقين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما براس البر التنقيب عن الآثار
دمياط عبده عبد البارى
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة رأس البر  فى ضبط شقيقين بعزبة الإصلاح بجوار بوابة دخول رأس البر، لتنقيبهما أسفل منزلهمت عن الآثار وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
ووردت معلومات لمباحث رأس البر ، مفادها قيام شقيقين بعزبة الإصلاح بمدخل بوابة رأس البر ، بالحفر خلسة بمنزله بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
وتم إخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي وعقب تقنين الإجراءات قام الرائد احمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومعاونه النقيب حسن جعفر تحت إشراف العميد عمرو الفداوى مأمور القسم وباستهداف المنزل  المكون من طابقين تبين وجود حفرة بعمق 3 أمتار ، وكذلك أدوات حفر يدوية وتم ضبط كلا من علاء عوض وشقيقه ضياء أصحاب المنزل بينما تمكن دجال كان بصحبتهم من الهرب. 
 
 
تم تحرير المحضر رقم 2664 إدارى رأس البر لسنة 2019 وجارى اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين .
 
 
 
 

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