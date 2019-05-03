"صيادلة القليوبية" تكشف حقيقة وفاة شاب داخل صيدلية بسبب "حقنة"

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة في القليوبية، إن النقابة فحصت واقعة وفاة شاب فى مدينة شبين القناطر عقب أخذه حقنة "سيفاتركسيون" التي تحتاج اختبار حساسية.

وأشار ثابت، إلى أن الصيدلي لم يعط الشاب الحقنة وإنما فقط صرف الروشتة له وبعد فترة عاد إليه المريض مرة أخرى وأخبره أنه أخذ الحقنة بأحد المراكز الطبية ويظهر عليه أعراض "الحساسية" فأعطاه الصيدلي حقنة كورتيزون لتقليل من أعراض الحساسية وطلب له الإسعاف وتوفي المريض داخل الإسعاف أثناء نقله لمستشفى شبين القناطر.

وأكد ثابت، أن النقابة تجري حاليا أكبر حملة توعية بضرورة إجراء اختبار للحساسية قبل إعطاء حقنة سيفاتركسيون لأي مريض، مؤكدا أنه بعد الحادث جرى تكثيف الحملات في هذا الشأن لنشر مزيد من التوعية بين جموع الصيادلة بعدم إعطاء أي مريض حقن داخل الصيدلية.

ومن ناحيته كشف مصدر مسؤول بإدارة التفتيش الصيدلي بالقليوبية، أنه جرى إصدار تعليمات لجميع الصيدليات بعدم صرف حقنة "سيفاتركسيون" لأنها تؤدي للوفاة مباشرة عقب أخذها بدون اختبار حساسية.

وقال المصدر، إن هذه الحقنة أدت لوفاة 3 حالات حتى الآن على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه جرى التنبيه على جميع الصيادلة بعدم إعطاء أو صرف هذه الحقنة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر بوصول "م. ف" جثة هامدة ولا توجد به أي آثار خارجية.

وانتقل ضباط مركز شرطة شبين القناطر وتبين أنه عقب توجه المتوفي إلى إحدى الصيدليات لأخذ حقنة "سيفاتركسيون" وعقب حصوله عليها بدون أن يتم عمل اختبار حساسية له سقط على الأرض مغشيا عليه فجرى استدعاء إسعاف لنقله للمستشفى وتوفي فور وصوله المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مستشفى شبين العام استقبلت الشاب "م. ف" جثة هامدة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته.

ونفى الطباخ، حدوث مضاعفات له داخل المستشفى والتسبب في وفاته وذلك بشهادة مرافقه والصيدلي.

وأوضح أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى المستشفى وراجع الإجراءات التى قام بها الأطباء تجاه الحالة لاستبيان وجود تقصير من عدمه، ووجد أن الإسعاف نقلت الشاب إلى المستشفى جثة هامدة وبتوقيع الكشف عليه كان قد فارق الحياة وحرر محضر بالواقعة.