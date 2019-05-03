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صور.. وكيل تموين الإسكندرية يتفقد صوامع القمح

الجمعة، 03 مايو 2019 06:11 م
صور.. وكيل تموين الإسكندرية يتفقد صوامع القمح صوامع القمح
الإسكندرية ـ جاكلين منير
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تفقد اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية برفقة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومحمود عبد المعطى رئيس قسم صيانة الحبوب بجولات صومعة العامرية بالكيلو 21 و بناكر السلام لتفقد ومتابعة عمليات توريد القمح المحلى ومدى انتظام لجان الاستلام. 

جاءت الجولات مفاجئة للتأكد من انتظام العمل داخل لجان الاستلام والاطمئنان على كميات القمح الواردة و انها تزداد يوما بعد يوم و العمل على نجاح موسم توريد القمح هذا العام حيث تسير عملية التوريد بصورة طبيعية ولا توجد أى معوقات.

وأصدر وكيل الوزارة تعليمات مباشرة بضرورة وضع آلية إلكترونية لمعرفة  الكميات المخزنة بكل خلية  بجانب ما يتم حاليا بالمستندات الورقية لاحكام متابعة حركة الاقماح بالصوامع حيث تم أخذ رصيد اول اليوم و الكميات التى صرفت اليوم وباقى الكميات المتبقية ومطابقتها على وحدة التحكم من خلال الرونين و قد تم عمل محضر إثبات حالة فى كل صومعة لواقع العمل الفعلى بالصوامع.
 

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صوامع القمح

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