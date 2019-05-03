صور.. موجة طقس سئ ورياح محملة بالأتربة تجتاح الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، لرياح ترابية مصحوبة بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية، على الطرق وتسببت فى زحف الرمال على عدد من الطرق السريعة.

ومن جهتها، رفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة وغرف عمليات المتابعة بالمراكز درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ كما شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادى الجديد على السائقين، وقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة فى ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم.