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الجمعة، 03 مايو 2019 06:27 م
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صور ..محافظ البحيرة يتفقد منافذ السلع المخفضة بدمنهور

الجمعة، 03 مايو 2019 06:04 م
صور ..محافظ البحيرة يتفقد منافذ السلع المخفضة بدمنهور اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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تفقد اليوم اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة أحد منافذ السلع الغذائية المخفضة بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور لمتابعة أعمالها، حيث يتم بيع السلع واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة ومواصفات عالية .

ووجه محافظ البحيرة ، بتشديد الرقابة على تلك المنافذ من الصحة والتموين للتأكد من سلامة المعروضات مع ضرورة المتابعه الدورية عليها للإطمئنان على تزويدها بكافة السلع بشكل دورى منتظم لمواجهة الطلب عليها .

ثم تفقد محافظ البحيرة ، أحد  المنافذ  تحت التجهيز  حيث وجه بسرعة الإنتهاء من إفتتاحه قبل حلول شهر رمضان لتحقيق أقصى إستفادة منه لصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

 

 

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