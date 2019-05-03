صور ..محافظ البحيرة يتفقد منافذ السلع المخفضة بدمنهور

البحيرة- ناصر جودة

تفقد اليوم اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة أحد منافذ السلع الغذائية المخفضة بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور لمتابعة أعمالها، حيث يتم بيع السلع واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة ومواصفات عالية .

ووجه محافظ البحيرة ، بتشديد الرقابة على تلك المنافذ من الصحة والتموين للتأكد من سلامة المعروضات مع ضرورة المتابعه الدورية عليها للإطمئنان على تزويدها بكافة السلع بشكل دورى منتظم لمواجهة الطلب عليها .

ثم تفقد محافظ البحيرة ، أحد المنافذ تحت التجهيز حيث وجه بسرعة الإنتهاء من إفتتاحه قبل حلول شهر رمضان لتحقيق أقصى إستفادة منه لصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

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