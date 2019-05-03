صور.. "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" تطلق صاروخا بنجاح

كتب رويترز

أطلقت شركة النقل الفضائى التى تحمل اسم (بلو أوريجين)، ويملكها مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس الصاروخ "نيو شيبرد" وقالت إنه ينقل حمولة تخص أبحاثا فى مجال الجاذبية متناهية الصغر.

وانطلق الصاروخ الذى يحمل المركبة من منشأة تابعة لشركة (بلو أوريجين) قرب فان هورن فى ولاية تكساس فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش الخميس2 مايو، وهذه المهمة هى الثانية للشركة هذا العام والحادية عشرة منذ عام 2015.

وانطلق الصاروخ الذى يعمل بوقود الهيدروجين فى المدار ثم انفصل عن المعزز الصاروخى بعد أن وصل إلى ارتفاع تجاوز 100 كيلومتر، ويريد بيزوس فى نهاية المطاف تسيير رحلات فضائية للركاب على الصاروخ "نيو شيبرد".



لحظة إطلاق الصاروخ نيو شيبرد



لحظة إطلاق الصاروخ نيو شيبرد



لحظة إطلاق الصاروخ نيو شيبرد



لحظة إطلاق الصاروخ نيو شيبرد



لحظة إطلاق الصاروخ نيو شيبرد