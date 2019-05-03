صور.. الهند تجلى مليون شخص قبل وصول الإعصار "فانى" إلى اليابسة

بوبانيشوار (رويترز)

قال مسئولون بالحكومة، إن الهند أجلت أكثر من مليون شخص يعيشون على امتداد ساحلها الشرقى قبيل وصول إعصار عات من المتوقع أن يجتاح اليابسة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية التى تديرها الدولة أن الإعصار فانى يتحرك فوق خليج البنغال على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال شرقى بلدة بورى التى تضم معبدا هندوسيا فى ولاية أوديشا الشرقية.

وأضافت الإدارة فى أحدث توقعاتها أن من المرجح أن يصل الإعصار فانى إلى اليابسة فى وقت لاحق اليوم محملا برياح تتراوح سرعتها بين 170 و180 كيلومترا فى الساعة مع هبات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر فى الساعة.

وقال نافيين باتنيك الوزير الأول فى حكومة ولاية أوديشا على تويتر إن الولاية أجلت أكثر من مليون شخص فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن المرجح أن يضرب الإعصار فانى 15 منطقة فى أوديشا التى نشرت مئات الموظفين العاملين فى مجال إدارة التعامل مع الكوارث وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من الأطباء وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة عدم القيام بأى عطلات حتى 15 مايو.

وسيتم إغلاق المطار فى بوبانيشوار عاصمة أوديشا اليوم الجمعة. وقررت ولاية غرب البنغال المجاورة أيضا إغلاق مطار فى عاصمتها كولكاتا.

ويمكن أن يستمر موسم الأعاصير بالهند من أبريل حتى ديسمبر، حيث تجتاح عواصف قوية المدن الساحلية وتتسبب فى وفيات على نطاق واسع وتلحق أضرارا بالمحاصيل والممتلكات فى الهند وجارتها بنجلادش.

واجتاح إعصار هائل سواحل أوديشا لمدة 30 ساعة فى عام 1999 وأودى بحياة عشرة آلاف شخص. وأنقذت عملية إجلاء ضخمة لنحو مليون شخص حياة الآلاف فى عام 2013

وطلب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى من مسؤوليه البقاء على اتصال بالولايات المهددة من الإعصار فاني.\



اجلاء العشرات فى الهند



الرياح الشديدة فى الهند



الرياح العاتية فى الهند



العشرات عقب اجلاءهم فى الهند