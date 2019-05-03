صورة تذكارية لرئيس لبنان مع الوفد المصرى برئاسة مصطفى مدبولى

رسالة بيروت - هند مختار





التقط ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له ثانى أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناول اللقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء المصرى، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات، ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره اللبنانى.

ويشهد رئيسا وزراء كل من البلدين، اليوم الجمعة، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة .