صحيفة أمريكية: فيس بوك يسعى لإطلاق "عملة مشفرة" للدفع عبر منصاته

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يجرى محادثات مع عشرات من الشركات المالية وشركات التجارة الإلكترونية لدعم خطته للدفع بعملة مشفرة.

وأجرى الموقع محادثات مع عدة شركات منها "فيزا" و"ماستركارد" عن المشروع الذى يعرف داخل فيس بوك باسم "المشروع ليبرا".

ويشمل هذا المشروع عملة رقمية مدعومة بتقنية BlockChain ومرتبطة بالدولار الأمريكى والتى يمكن أن يستخدمها مستخدمو "واتساب" فى إرسال الأموال لبعضهم البعض.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن فيس بوك يقوم بتجنيد شركات وتطبيقات التجارة الإلكترونية لقبول عملة فيس بوك. وقال التقرير إن أحد الأفكار التى يتم النظر فيها هى مكافأة فيس بوك للمستخدمين بكسور العملة الرقمية مقابل النظر فى الإعلانات. وربما يسعى فيس بوك إلى تضمين نظام الدفع الخاص به فى مواقع الويب والتطبيقات التابعة لجهات خارجية، على غرار طريقة استخدام جهات خارجية لتسجيل الدخول على فيس بوك اليوم.

وذكرت تقارير أمريكية أن فيس بوك يشهد تحولا كبير نحو التركيز على الخصوصية، وقد تحدث الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج بشكل مطول على أهمية خدمات الدفع والتجارة الخاصة فى مستقبل فيس بوك. وقال زوكربيرج إنه إذا انطلقت التجارة الإلكترونية على تطبيقات فيس بوك المختلفة، فقد يدفع ذلك الأسماء التجارية الكبرى لإنفاق المزيد على الإعلانات، ويمكن أن توفر للشركة تدفقا جديدا للإيرادات من خلال الخدمات المالية لو تبنى مستخدوها ميزات الدفع الخاصة بها.