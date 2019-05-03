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صحة الدقهلية: غدا بدء المسح لفيروس سى بين تلاميذ المدارس

الجمعة، 03 مايو 2019 07:08 م
صحة الدقهلية: غدا بدء المسح لفيروس سى بين تلاميذ المدارس الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان أنه من الغد سوف تبدأ مديرية الصحة بعملية المسح لفيروس سى بين طلاب المدارس الإعدادية، سواء التعليم العام والتعليم الأذهري، بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد ،  وزيرة الصحة والسكان بالتنسيق والتعاون مع هيئة التأمين الصحى ومديرية  التربية والتعليم.

وتتم عملية المسح بفرق مدربة من العاملين بمبادرة 100 مليون صحة فى جميع المدارس على مستوى الريف والحضر بالمحافظة، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من 350 الف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

 

 


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