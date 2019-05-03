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سفير السودان بأوسلو يعرب عن تقديره لجهود السيسى فى دعم الشعب السوداني

الجمعة، 03 مايو 2019 05:38 م
سفير السودان بأوسلو يعرب عن تقديره لجهود السيسى فى دعم الشعب السوداني الرئيس السيسى
( أ .ش . أ)
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أعرب السفير السوداني في أوسلو الدكتور عماد الميرغني عن تقديره البالغ لجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب السوداني الشقيق ولدور مصر النابع من التزامها الأصيل بدعم قضايا الأمة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة السفراء العرب ، بأوسلو الذي ترأسته السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبداللطيف سفيرة مصر في النرويج  ،بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي العربى ، وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة ، أن الاجتماع ناقش القضايا الحيوية ذات الصلة بالأوضاع في الوطن العربي ، وأكدت السفيرة ،  خلال اللقاء علي الأولوية التي توليها مصر لدعم استقرار وأمن الدول العربية الشقيقة كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأبرزت السفيرة ، دور مصر الرائد في إطار محيطها العربي،  وما تبذله من جهودٍ للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي تعتري العديد من الدول العربية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للعديد من المؤتمرات ذات الصلة ومنها القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي، وقمة قادة الأردن والعراق ومصر في مارس الماضي، فضلاً عن قمة الترويكا و لجنة ليبيا.

 


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