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روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا

الجمعة، 03 مايو 2019 02:00 ص
روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، بأن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ثلاثة خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية فى محافظتى حلب (خرق) وحماة (خرقان).

وأوضح مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأنه لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية، أى عمليات إنسانية، مضيفا أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

وأشار المركز إلى عدم تغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا.

 


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رصد 3 خروقات جديدة

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