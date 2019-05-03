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رئيس مصلحة الرى: توفير المياه فى الصيف وفقًا لاحتياجات البلاد الفعلية

الجمعة، 03 مايو 2019 05:00 ص
رئيس مصلحة الرى: توفير المياه فى الصيف وفقًا لاحتياجات البلاد الفعلية المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين الأجهزة استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية "الأرز"، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها "الزراعة والشرب والصناعة".

 

أوضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، زيادة المنصرف من مياه النيل من خلف السد العالى وفقًا للاحتياجات الفعلية لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد.

 

وأضاف السعدى، أنه تم أيضًا تكليف المهندسين بالإدارت والتفتيش والهندسات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة، والاطمئنان على حالة الرى والتأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع، والتأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة، والتأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى  أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور، ومراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة.

 

وأشار السعدى، إلى أن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة تتابع على مدار الصيف وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى  أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور، إبلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع، أولاً بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى لضمان وصول المياه إلى المزراعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.

 


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