رئيس جامعة قناة السويس: بدء الامتحانات 22 مايو والتصحيح إلكترونى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، على الالتزام بقرار مجلس الجامعة بشان مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن الامتحانات العملى ستبدأ فى 11 مايو فى حين تكون امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات بداية من 18مايو، على أن تبدأ الامتحانات النظرى النهائية اعتبارًا من 22 مايو، مشددًا على أهمية الالتزام بقرار مجلس الجامعة بشأن أعداد الورقة الامتحان طبقًا للضوابط المعتمدة وتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني.

وطالب الدكتور طارق راشد رحمى بضرورة الاهتمام بتجهيز لجان الامتحان لاستقبال الطلاب خاصة مع كون الامتحانات فى شهر رمضان المبارك كتوفير التهوية المناسبة والخدمات الطبية والإسعاف للطوارئ ووسائل لنقل الطلاب من بوابات الجامعة للجان الامتحان واتخاذ إجراءات تيسير وصول الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لمقار الامتحانات.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى ضرورة الالتزام بضوابط حسن سير العملية الامتحانيه وخاصة عدم السماح بدخول الموبايل أو أى أجهزة الكترونية داخل اللجان مع ضرورة التأكد من هوية الطلاب عند التوقيع على كشوف الحضور وحسن معامله الطلاب، مؤكدًا على ضرورة تجهيز مركز القياس والتقويم لسرعة تصحيح أوراق الامتحانات وإظهار النتائج فى أسرع وقت.