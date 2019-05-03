رئيس جامعة القاهرة: القافلة الطبية بحلايب وشلاتين أجرت الكشف على 260 مريض

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة،أن القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين قامت في اليوم الأول بإجراء الكشف الطبي علي 260 مريض في التخصصات الطبية المختلفة.

وقال الخشت ، في تصريحات صحفية، أن أبرز التخصصات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها: جراحة الأطفال، والمسالك البولية والجلدية، والأسنان، وجراحة المخ والأعصاب،و الجراحة العامة، والنساءوالولادة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية للمرضي وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان.

وأشار الخشت، إلى أن القافلة ستنظم ندوات تثقيفية وتوعية لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين حول الصحة العامة والأسرة والظروف المجتمعية والتعليم، موضحًا أن القافلة تتضمن أيضا توزيع المواد الغذائية علي الأسر والأهالي ، موضحا أنه بالنسبة للحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية سيتم إحالتها لمستشفيات الجامعة ومناظرتها طبيآ وإجراء الفحوصات اللازمة لصالح المرضي، مشددا علي أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي والتكاملي لجامعة القاهرة.