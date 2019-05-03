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رئيس جامعة القاهرة: القافلة الطبية بحلايب وشلاتين أجرت الكشف على 260 مريض

الجمعة، 03 مايو 2019 06:42 م
رئيس جامعة القاهرة: القافلة الطبية بحلايب وشلاتين أجرت الكشف على 260 مريض القافلة الشاملة لجامعة القاهرة بمدينتى حلايب وشلاتين
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد  عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة،أن القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين قامت في اليوم الأول بإجراء الكشف الطبي علي 260  مريض في التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقال الخشت ، في تصريحات صحفية، أن أبرز التخصصات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها: جراحة الأطفال، والمسالك البولية والجلدية، والأسنان، وجراحة المخ والأعصاب،و الجراحة العامة، والنساءوالولادة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية للمرضي وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان.
 
وأشار الخشت، إلى أن القافلة ستنظم ندوات تثقيفية وتوعية لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين حول الصحة العامة والأسرة والظروف المجتمعية والتعليم، موضحًا أن القافلة تتضمن أيضا توزيع المواد  الغذائية علي الأسر والأهالي ، موضحا  أنه بالنسبة للحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية سيتم إحالتها لمستشفيات الجامعة ومناظرتها طبيآ وإجراء الفحوصات اللازمة لصالح المرضي، مشددا علي أن القافلة تأتي في إطار الدور  المجتمعي والتكاملي لجامعة القاهرة.
 
يذكر أن القافلة الشاملة لجامعة القاهرة تضم أكثر من 30 عضو هيئة تدريس في كافة التخصصات الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية، برئاسة د هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة.
 
 
 
 
 

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