رئيس برلمان لبنان: السيسى قيادة استثنائية ولا يستطيع أى رئيس تحمل ما تحمله

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى بيروت.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، وشكره على دعمه المتواصل للقضايا العربية، وكذا دعمه ومساندته لعلاقات التعاون مع مصر، وتدخله الشخصى لتذليل أية عقبات تواجه التعاون الثنائى من أجل دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.

وأطلع مدبولى رئيس مجلس النواب اللبنانى على المحادثات التى أجراها مع الرئيس ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، والتى أثمرت عن الاتفاق على ملفات تعاون من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر نجحت من خلال الدعم السياسى القوى من الرئيس السيسى فى حل مشكلة الكهرباء حلاً باتاً وفى زمن قياسى، ومن ثم فإن مصر على أتم استعداد لنقل تجربتها إلى الأشقاء فى لبنان، بالإضافة إلى مساهمة شركات الكهرباء المصرية فى تمويل وتنفيذ مشروعات كهرباء من خلال المناقصات التى تطرحها الحكومة اللبنانية.

وعقّب الرئيس برى مرحباً بما ذكره الدكتور مدبولى حول نقل الخبرة المصرية إلى لبنان، لا سيما وأن ما قامت به مصر فى قطاع الكهرباء يعد نجاحًا غير مسبوق.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبنانى أن الرئيس السيسى قيادة استثنائية قائلاً: " لا يستطيع أى رئيس تحمُّل ما تحمله الرئيس السيسى، ولولا قراراته الجريئة وغير الشعبية، لما حققت مصر ما حققته الآن". وأكد برى أنه يتطلع لأن يرى مصر فى غضون السنوات الخمس القادمة فى مكانة متقدمة بين الدول".

كذلك فقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن مشاركة شركات البترول والغاز المصرية التى تعمل فى مجال البنية التحتية فى المناقصات الخاصة بقطاع النفط والطاقة فى لبنان.

واختتم الرئيس نبيه برى اللقاء بإعادة التأكيد على دعمه الكامل لعلاقات التعاون مع مصر، مشدداً على انحيازه الصريح للتعاون بين الأشقاء العرب، من أجل تحقيق التنمية المتكاملة بين الدول العربية.