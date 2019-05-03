رئيس الوزراء: الرئيس السيسى أكد أن أمن لبنان من أمن مصر

رسالة بيروت - هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن مصر ولبنان جمعتهم العديد من المحن والشدائد وهناك تقارب بين الشعبين ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن أمن لبنان من أمن مصر وأن مصر تقدم كل الدعم لشقيقتها لبنان.

وأضاف مدبولى ، في مؤتمر صحفى ببيروت عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون وتعميق العلاقات بين مصر ولبنان وكافة الشركات المصرية علي استعداد لتقديم الدعم للبنان في مختلف المجالات ، ومؤكدا أيضا علي ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية ، موضحا . أن هناك روح ايجابية وحماس من الجانبين في تفعيل ما تم الاتفاق عليه مؤكدا علي أهمية التواصل المباشر بين الوزراء المصريين واللبنانيين .