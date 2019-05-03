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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطبتها من مقدم برامج تليفزيونية

الجمعة، 03 مايو 2019 08:59 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطبتها من مقدم برامج تليفزيونية جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا
ولنجتون (رويترز)
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أعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، عن خطبتها على كلارك جايفورد الذى تربطها علاقة به منذ أمد طويل بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

ويقدم جايفورد (41 عاما) برنامجا تلفزيونيا عن الصيد ويعتنى بابنتهما نيفى تى أروها البالغة من العمر عشرة شهور بينما تدير أرديرن (38 عاما) شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها فى بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذى أحرزته المرأة فى المناصب القيادية. وهى ثانى زعيمة منتخبة فى العالم تلد وهى فى المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

وخلال زيارتها للندن فى يناير ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت تفكر فى أن تطلب من جايفورد الزواج منها أم ستنتظر عرضا منه.

وقالت مازحة: "بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكننى أريده أن يعانى ويتألم وهو يطلب هذا الطلب. هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا".

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدى خاتما خلال مناسبة عامة اليوم الجمعة، وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدى الخاتم منذ عيد القيامة. ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.

 

 


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