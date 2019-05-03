حتى 2.5 مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لتحويل براءة اختراعك لمشروع؟

كتبت هبة السيد

كثير ممن لديهم أفكار أو سجلوا براءات اختراع، يواجهون صعوبة فى تحويلها من مجرد فكرة إلى منتج قادر على المنافسة، ولذا أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة دعم التعاون البحثى ITAC والتى تتضمن برنامج لتمويل المشروعات المشتركة حتى مبلغ 2.5 مليون جنيه، لتحويل منتج تكنولوجيا المعلومات من كونه مجرد فكرة مرورًا بمرحلة إثبات المبدأ والنموذج الأولى وحتى الوصول إلى مُنتج كامل جاهز للمنافسة فى السوق.

وتدعم مبادرة دعم التعاون البحثى ITAC، 3 فئات من المشروعات الممولة المشتركة، وهى مشروع تطوير منتج PDP يبدأ بنموذج وينتهى بمنتج نهائى، مشروع بحث متقدم ARP يبدأ بإثبات مبدأ وينتهى إلى نموذج منتج، مشروع بحث مبدئى PRP يبدأ بفكرة وينتهى إلى إثبات مبدأ.

وحددت وزارة الاتصالات عدداً من المقترحات البحثية وهى المجالات الاستراتيجية مثل الأمن اللاسلكى والسيبرانى، والإلكترونيات والنظم المدمجة لتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأمن الوطنى، أو اتجاهات التكنولوجيا الحديثة مثل حوسبة وتطبيقات المحمول، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات والبيانات والكبيرة، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات التعليم بالألعاب gamification، أو مجالات بحسب الطلب وهى تلك المجالات التى يتم تحديدها بناء على احتياجات محددة من قبل الجهات والهيئات الحكومية والوزارات والمحافظات وغيرها.



أما القبول للحصول على التمويل يتطلب 3 شروط وهى 1- يجب أن يكون الباحث الرئيسى (PI)، وفريق البحث، من جامعات مصرية أو معاهد بحوث، ويجب أن يحمل الباحث الرئيسى درجة الدكتوراه وأن يكون له منشور أو براءة اختراع فى موضوع المقترح البحثى.

2- يجب أن يكون الشريك الصناعى (IP) شركة مصرية مُتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات ومُسجلة فى قاعدة بيانات "إيتيدا".

3- الباحث الرئيسى مؤهل لتقديم اقتراح واحد فقط لكل جولة من جولات المشاريع المشتركة الممولة.

وتمنح المبادرة تمويل للمشاريع المشتركة الممولة CFP التى تتقاسمها شركات من قطاع الصناعة وهيئات البحث تتوزع بين مشروع تطوير منتج PDP: الحد الأقصى للميزانية هو 2.5 مليون جنيه، مشروع بحث متقدم ARP: الحد الأقصى للميزانية هو 1.5 مليون جنيه، مشروع بحث مبدئى PRP: الحد الأقصى للميزانية هو 250 ألف جنيه.