حبس صاحب مكتبة متهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب مكتبة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء الجنسى على طفلة ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقو ف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها، وبيان ما بها من اعتداءات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد اتهام صاحب مكتبة بالاعتداء الجنسى على طفلة، حيث استدرجها وارتكب جريمته ،وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.