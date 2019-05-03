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جمارك الدخيلة تضبط سلاحا ناريا وعدد من الطلقات والأسلحة البيضاء

الجمعة، 03 مايو 2019 04:00 م
جمارك الدخيلة تضبط سلاحا ناريا وعدد من الطلقات والأسلحة البيضاء المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك الدخيلة بالإدارة العامة للحركة والفحص والمعاينة برئاسة سعيد جاد الكريم بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة محمود شحاته من ضبط طبنجة ( سلاح نارى ) وعدد من الطلقات النارية الحية وطلقات الصوت و 4 خناجر أشكال مختلفة و 2 مطواة و 4 زجاجات من المشروبات الكحولية ( خمور ) بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
 
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على البضائع الواردة بجمارك الدخيلة تم تشكيل لجنة جمركية من سعد عبد الحليم مدير الحركة وعبد الناصر حماد مدير التعريفة  ورمضان خير الله بمكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف يسرى عبد العال و  محمد البسيوني مديرا الإدارة لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 4860 لسنة 2019 أمتعة شخصية باسم "و . ج . ك" بعدد 1حاوية رقم 4156386 القادمة من هامبورج  بوزن 5390كيلو جرام والقيمة طبقا للمستندات 50 ألف جنيه .
 
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طبنجة ( سلاح نارى ) وعدد من الطلقات النارية الحية وطلقات الصوت و 4 خناجر أشكال مختلفة و 2 مطواة و 4 زجاجات من المشروبات الكحولية ( خمور ) 
 
قرر حسام حمزه رئيس الإدارة المركزية لجمرك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
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