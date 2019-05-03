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الجمعة، 03 مايو 2019 03:21 م
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توريد 115206طن قمح لصوامع وشون بالشرقية

الجمعة، 03 مايو 2019 02:27 م
توريد 115206طن قمح لصوامع وشون بالشرقية توريد قمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبلت شون وصوامع الشرقية ، اليوم الجمعة ، بلغت 24784 طن و713 كيلو ، ليصبح إجمالي ما تم توريده 115206 طن و262 كيلو ، ذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح .

وأكد علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة ، أنه تم  تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لإستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12نقطة تجميع بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي مؤكدا أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز  وربطها علي الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لأحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد. 
 
وأشار إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ 389 ألف و 690 فدان وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.
 

 

 


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