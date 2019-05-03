توريد 115206طن قمح لصوامع وشون بالشرقية

وأكد علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة ، أنه تم تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لإستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12نقطة تجميع بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي مؤكدا أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز وربطها علي الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لأحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.

وأشار إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ 389 ألف و 690 فدان وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.