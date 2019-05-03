توافد قضاة مجلس الدولة للمشاركة فى انتخابات التجديد الثلثى للنادى

توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة، على مقر النادى النهرى، للمشاركة فى انتخابات التجديد الثلثى، قبل بدء التصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي، لنادى قضاة مجلس الدولة، اليوم الجمعة، التصويت على مقاعد وكيل ومستشار ونائب ، ومندوب.

وأجرى مجلس ادارة النادى برئاسة المستشار سمير البهى رئيس النادى، قرعة الاسقاط الثلثى بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، وأسفرت القرعة عن خروج كل من المستشار الدكتور عبدالله ناصف عن القضاة السابقين، والمستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم عن نواب الرئيس والوكلاء، والمستشار محمد عبدالله عنانى عن المستشارين المساعدين، والمستشار عبدالرحمن نصير عن النواب، والمستشار حمد توفيق عن المندوبين والمندوبين المساعدين .

وبذلك تكون الدرجات التى أعلن خلوها هى عن المستشارين الأعضاء السابقين، درجة نائب رئيس ووكيل مجلس الدولة، ومستشار مساعد ، ونائب، ومندوب ومندوب مساعد .

وقرر المجلس فتح باب الترشح بطلب يقدم بأسم المستشار السكرتير العام وتقرر مدة 3 أيام للتنازلات .

كما قرر المجلس تشكيل لجنة الإشراف على عملية تلقى طلبات الترشح والتنازلات وبحث الاعتراضات، وإعلان الكشوف النهائية على أن تضم كل من المستشار عادل عطيه الله رسلان، و المستشار خالد إبراهيم عبد الصمد، والمستشار أيمن عمران وبرئاسة أقدمهم.