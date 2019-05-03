بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية بتكلفة 300 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه الحوامديةوالتى تساهم بشكل كبير فى حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية حيث ستقوم المحطة بتغذية قرى عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير و أم خنان والمناطق المحيطة بها .

وذكر بيان لمحافظة الجيزة اليوم، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع يومياً نسب الانجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجازها ودخولها الخدمه خاصة بدخول فصل الصيف ومحاولات محافظة الجيزة للقضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه او ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التى تعانى من ذلك .

وأكد راشد، أن محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3/ يوم على مرحلتين ومن شأنها القضاء على مشاكل المياه بالحوامدية كما ستساهم المحطة فى القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين نظراً لمساهمه المحطة الجديدة فى توفير حصه المياه التى كانت يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجارى تنفيذها والتى ستساهم بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات.

ومن جانبه أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى بدء ضخ المياه بخط 800 ملى التجريبى بمحطة مياه الحوامدية الجديدة الذى يقوم بتغذية منطقة عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير وقرية أم خنان مضيفاً انه يتم ضخ المياه بخط 600 ملى والذى يغذى منطقة العزبة الشرقية والشيخ عتمان.