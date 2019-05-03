انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأسنان بحضور 110 أطباء

أعلن الدكتور ياسر الجندي، النقيب العام لأطباء الأسنان، انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، في الدعوة الثالثة لها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، وحضور 110 طبيب.

وأكد الجندى، في كلمته للعمومية، أنه لابد من مناقشة إمكانية تفعيل فرض غرامات علي أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات، مستنكرا أن يتم عقد العمومية في الدعوة الثالثة لها، بعد حضور 100 طبيب وبصعوبة.

فيما قال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في فرض غرامات علي غير المشاركين بالانتخابات أو فعاليات الجمعيات العمومية.

وأكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام للنقابة، أنه مالم يكن هناك نص قانوني يخالف فرض رسوم أو غرامات لتغيب الأطباء عن الجمعية العمومية، فإنه يحق للجمعية العمومية أن تتخذ قرار بذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أسباب تمنع أعضاء المجالس الفرعية بالمحافظات للحضور، خاصة أن كل منهم يمثل المقيدين في نطاق محافظته.