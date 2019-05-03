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انتهاء انتخابات التجديد الثلثى لنادي قضاة مجلس الدولة وإعلان النتيجة

الجمعة، 03 مايو 2019 11:32 م
انتهاء انتخابات التجديد الثلثى لنادي قضاة مجلس الدولة وإعلان النتيجة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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انتهت انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ، وكانت نسبة الحضور للقضاة الأعضاء للإدلاء بأصواتهم وصلت 30 ٪؜.
 
وأسفرت النتائج عن فوز المستشار نادر محمود جاويش نائب رئيس مجلس الدولة ، عن مقعد نائب رئيس مجلس الدولة والوكيل ، وحصل على 199 صوتًا عن منافسه المستشار محمود أبو العيون والحاصل على 127 صوتًا.
 
كما فاز المستشار حاتم على بسيونى عن مقعد درجة النائب ، بنسبة أصوات 344 صوتًا عن منافسه المستشار ماجد منجد الذي حصل على 158 صوتًا، أما عن مقعد درجة مندوب ومندوب مساعد فاز المستشار معتز أحمد الخولى الذي حصل علي 194 صوتًا وبفارق ٧ أصوات بين منافسه حمد توفيق العضو السابق بمجلس الادارة ، والذي خلا مقعده بعد اجراء القرعة بالإسقاط الثلثي ، وتمت إعادة الفرز لذات الدرجة نظرًا لاقتراب الأصوات ما بين المرشحيين وتبين أن الفارق 7 أصوات.
 
 
 

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