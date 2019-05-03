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انتهاء التصويت بانتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مجلس الدولة

الجمعة، 03 مايو 2019 06:38 م
انتهاء التصويت بانتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مجلس الدولة انتهاء التصويت
كتب ـ أحمد عبد الهادى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي، لنادي قضاة مجلس الدولة، انتهاء التصويت، على مقاعد وكيل ومستشار ونائب ، ومندوب، وبدء المستشارين فى التوافد على مقر النادى، وبدء الفرز.
 
وانتهت الجمعية العمومية لقصاة نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى، وذلك فى مقر النادى بالمنيل، بعد مناقشة تقرير النشاط وتقرير الميزانية الخاص بالنادى.
 
وعرضت الجمعية العمومية إنجازات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة.
 
ومن أبرز المستشارين المشاركين، في الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عثمان، رئيس لجنة الإسكان، المستشار وائل فرحات، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام،المستشار ماجد منجد عبدالعزيز، مرشح عضوية مجلس إدارة النادي، المستشار أيمن حجاج، أمين صندوق النادي، المستشار إيهاب اسماعيل السكرتير العام، المستشار يوسف ضياء.
 
وأجرى مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار سمير البهي رئيس النادي، قرعة الاسقاط الثلثي بين رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي ، واسفرت القرعة عن خروج كل من المستشار الدكتور عبدالله ناصف عن القضاه السابقين ، والمستشار الدكتورعمرو عبدالرحيم عن نواب الرئيس والوكلاء ، والمستشار محمد عبدالله عناني عن المستشارين المساعدين، والمستشار عبدالرحمن نصير عن النواب ، والمستشار حمد توفيق عن المندوبين والمندوبين المساعدين .
 
وبذلك تكون الدرجات التي اعلن خلوها هي عن المستشارين الاعضاء السابقين ، درجة نائب رئيس ووكيل مجلس الدولة ، مستشار مساعد ، نائب، مندوب ومندوب مساعد .
 
وقرر المجلس فتح باب الترشح بطلب يقدم بأسم المستشار السكرتير العام وتقرر مدة 3 ايام للتنازلات .
 
كما قرر المجلس تشكيل لجنة الاشراف علي عملية تلقي طلبات الترشح والتنازلات وبحث الاعتراضات واعلان الكشوف النهائية علي ان تضم كل من المستشار عادل عطيه الله رسلان و المستشار خالد ابراهيم عبد الصمد و المستشار ايمن عمرانوبرئاسة اقدمهم.
 
 
 

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