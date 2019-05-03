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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن بالمنيا ويلتقي قيادات الدعوة بها

الجمعة، 03 مايو 2019 01:00 ص
اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن بالمنيا ويلتقي قيادات الدعوة بها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يفتتح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة غدًا الجمعة، مسجد الرحمن بمركز ملوي محافظة المنيا، حول موضوع رمضان شهر عبادة وعمل، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويلتقى الوزير، بقيادات الدعوة بالمحافظة لمتابعة خطة العمل الدعوي والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط  هنا

لسماع الخطبة اضغـــط هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط  هنا

وتنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( المنيا ، ومطروح ، والبحيرة ، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة بتاريخ 28شعبان1440هـ، الموافق 3 مايو 2019 م، تحت عنوان : ” رمضان شهر عبادة وعمل ” .

 
القافلة الأولى إلى محافظة المنيا (ديرمواس)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ عبد العزيز سيد احمد عبد العزيز
الشيخ/ جمال رمضان السيد السيد
الشيخ/ أنور يحيى متولي الكومي
الشيخ/ محمود صالح محمود
الشيخ/ أحمد سعد أحمد
الشيخ/ حجازي محمد علي
الشيخ/ رمضان حامد عبد المحسن
الشيخ/ أحمد حامد عبد الله
الشيخ/ سيد عبد الرازق على
الشيخ/ عمر محمد عبد الحميد
كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني)
 
القافلة الثانية إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون )، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / مسعد خليل سليمان قطب
الشيخ /عبد الكريم احمد الصعيدي
الشيخ / ياسر عبد العاطى السيد
الشيخ / عصام محمد عبد الغنى يونس
الشيخ / أحمد مسعد إسماعيل أحمد
 
القافلة الثالثة إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / عبد المبدى محمد عبد المبدى
الشيخ / عبد الوهاب محمد عبد الغنى الحسيكى
الشيخ / عبد الرحمن احمد على عبد الله السلمونى
الشيخ / عبد الرحمن على محمد إبراهيم
 
القافلة الرابعة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (حلايب) من يوم الأربعاء 8 /5/2019م إلى السبت 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ حمد الله النمر أبو المجد
الشيخ/ حسين محمود إسماعيل احمد
الشيخ/ محمد رأفت حسن مبارك
الشيخ/ محمد فتحي السيد حسن
الشيخ / طاهر عوض عبد الحميد محمد
 
القافلة الخامسة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) في الفترة من 8/5/2019 إلى 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / بركات أحمد محمد.
الشيخ/ محمد محمد عبد الرحيم.
الشيخ/ إسلام حسن عامر شحاتة
الشيخ/ أبو الحجاج عبد الراضي أحمد
الشيخ/ مصطفى الشاذلي أحمد.
 

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