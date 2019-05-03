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اليوم.. التموين تفتح منافذ "المصرية للجملة" بالوجه القبلى لطرح منتجات رمضان

الجمعة، 03 مايو 2019 07:00 ص
اليوم.. التموين تفتح منافذ "المصرية للجملة" بالوجه القبلى لطرح منتجات رمضان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك منتجات رمضان واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق المختلفة بالمحافظات من أجل التأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين بجانب عدم استحواذ البعض على السلع من المعارض بأسعار مخفضة بهدف بيعها فى الأسواق الأخرى، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح سلع إضافية وبكميات كبيرة تصل إلى 50% عن احتياجات المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنبن من السلع طوال الشهر الكريم .


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