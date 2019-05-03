video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة

الجمعة، 03 مايو 2019 11:22 م
اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة قصف - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

حرقت ميليشيا الحوثى الانقلابية، مساء الجمعة، عددا من منازل المواطنين بقصف عشوائى على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

 

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى مزارع الحسينية قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.

 


وأضافت المصادر أن القصف تسبب باحتراق خمسة منازل بشكل كامل وأضرار جسيمة فى عدد من المنازل المجاورة والتى أجبر سكانها على النزوح منها لدى أقاربهم أسفل وادى الجاح وآخرين إلى مخيمات النازحين بسبب القصف المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية التى لم تلتزم يوما واحدا بقرار وقف إطلاق النار طبقا لاتفاق السويد، مشيرة إلى أن جرائم الميليشيات الحوثية سببت ذعرا كبيرا فى صفوف الأهالى ودفعت عددا منهم بالعودة إلى مخيمات النازحين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شرق اليمن

سفير اليمن: نفخر بالعمال لأن بأيديهم معاول البناء والتنمية

سفير اليمن: نثمن التسهيلات التى يقدمها الأشقاء بمصر للجرحى اليمنيين

رئيس الوزراء اليمني يشيد بجهود مشروع "مسام" لنزع الالغام في اليمن

بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن

قصف

اليمن

أخبار عربية

أخبار اليمن




لا تفوتك
الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الجيش الليبى يواجه "فلول" الإرهابى هشام عشماوى بمصراتة.. واحتدام القتال

الجيش الليبى يواجه "فلول" الإرهابى هشام عشماوى بمصراتة.. واحتدام القتال

مران الزمالك الأول بسوسة.. حضور فرجانى ساسى.. وتدريبات خاصة للحراس

مران الزمالك الأول بسوسة.. حضور فرجانى ساسى.. وتدريبات خاصة للحراس

ماس كهربائى بمحل عطور وراء حريق الموسكى.. والإطفاء تحاصر النيران (فيديو وصور)

ماس كهربائى بمحل عطور وراء حريق الموسكى.. والإطفاء تحاصر النيران (فيديو وصور)

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة