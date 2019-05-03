اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة

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حرقت ميليشيا الحوثى الانقلابية، مساء الجمعة، عددا من منازل المواطنين بقصف عشوائى على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى مزارع الحسينية قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.



وأضافت المصادر أن القصف تسبب باحتراق خمسة منازل بشكل كامل وأضرار جسيمة فى عدد من المنازل المجاورة والتى أجبر سكانها على النزوح منها لدى أقاربهم أسفل وادى الجاح وآخرين إلى مخيمات النازحين بسبب القصف المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية التى لم تلتزم يوما واحدا بقرار وقف إطلاق النار طبقا لاتفاق السويد، مشيرة إلى أن جرائم الميليشيات الحوثية سببت ذعرا كبيرا فى صفوف الأهالى ودفعت عددا منهم بالعودة إلى مخيمات النازحين.