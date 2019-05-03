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"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 03 مايو 2019 08:29 م
"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 392.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.7%، وجاءت برايم لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 252.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12%.
   
وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 232 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 229.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 11%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 197.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.4%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت بقيمة تداول بلغت 151.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، مترو لإدارة الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 132.9 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 96.8 مليون جنيه بنسبة 4.6%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 91.2 مليون جنيه، و 61.6 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.4%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.
 

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