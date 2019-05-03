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السيطرة على حريق التهم فدان قمح فى "صدفا" بأسيوط

الجمعة، 03 مايو 2019 03:32 م
السيطرة على حريق التهم فدان قمح فى "صدفا" بأسيوط حريق قمح - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، صباح اليوم الجمعة، على حريق نشب في محصول القمح بفدان أرض زراعية بناحية كوبري العور التابع لمركز صدفا دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية كوبري العور بمركز صدفا.

انتقل ضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للأراضي المجاورة المزروعة بالقمح، وبالفحص تبين اشتعال النيران بكمية من محصول القمح تقدر بفدان أرض  زراعية، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية .

 


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